Денис Шмигаль провів нараду з головами ОВА щодо підготовки до опалювального сезону

Також на нараді обговорили захист і відновлення об'єктів критичної інфраструктури, а також будівництва укриттів у школах.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що провів нараду з головами обласних військових адміністрацій щодо підготовки до опалювального сезону, захисту та відновлення критичної інфраструктури і залучення інвестицій.

Обговорення пройшло за участю віцепрем'єр-міністра Олексія Кулеби та заступника керівника Офісу президента Віктора Микити.

«Проговорили готовність регіонів і громад до зимових викликів. При Уряді утворений відповідний штаб. Необхідно враховувати будь-які сценарії та оперативно реагувати на надзвичайні ситуації. Перед Міненерго й керівниками областей стоять чіткі завдання щодо захисту енергооб’єктів, формування необхідних запасів та розбудови децентралізованої генерації», - зазначив Шмигаль.

Також на нараді обговорили захист і відновлення об'єктів критичної інфраструктури, а також будівництва укриттів у школах.

«Заслухав інформацію голів ОВА про хід відбудови ключових об’єктів, а також будівництва укриттів у школах. Уряд виділив на це відповідні кошти. Важливо розуміти поточний стан і потреби. Області мають також активніше комунікувати з міжнародними партнерами для залучення підтримки на реалізацію пріоритетних проєктів», - додав він.

Крім того, на нараді приділили увагу питанню підготовки важливих для громад проєктів та залучення інвестицій у їхню реалізацію.

«Власне, для пріоритизації проєктів була утворена Стратегічна інвестиційна рада. У межах її роботи відбуватиметься відбір та підготовка важливих для громад проєктів і залучення інвестицій в їх реалізацію. Міжнародні партнери так само працюватимуть з інвестрадою. Тож перед місцевою владою стоїть завдання активно розробляти й подавати свої заявки», - наголосив прем'єр.

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