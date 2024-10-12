Денис Шмигаль провел совещание с председателями ОВА по подготовке к отопительному сезону

Также на совещании обсудили защиту и восстановление объектов критической инфраструктуры, а также строительство укрытий в школах.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что провел совещание с главами областных военных администраций по подготовке к отопительному сезону, защите и восстановлению критической инфраструктуры и привлечению инвестиций.

Обсуждение прошло с участием вице-премьера Алексея Кулебы и заместителя руководителя Офиса президента Виктора Микиты.

«Проговорили готовность регионов и общин к зимним вызовам. При Правительстве создан соответствующий штаб. Необходимо учитывать какие-либо сценарии и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Перед Минэнерго и руководителями областей стоят четкие задачи по защите энергообъектов, формированию необходимых запасов и развитию децентрализованной генерации», - отметил Шмыгаль.

Также на совещании обсудили защиту и восстановление объектов критической инфраструктуры, а также строительство укрытий в школах.

«Заслушал информацию глав ОВА о ходе восстановления ключевых объектов, а также строительства укрытий в школах. Правительство выделило на это соответствующие средства. Важно понимать текущее состояние и потребности. Области также должны активнее общаться с международными партнерами для привлечения поддержки на реализацию приоритетных проектов», - добавил он.

Кроме того, на совещании было уделено внимание вопросу подготовки важных для общин проектов и привлечению инвестиций в их реализацию.

«Собственно, для приоритизации проектов был создан Стратегический инвестиционный совет. В рамках ее работы пройдет отбор и подготовка важных для общин проектов и привлечения инвестиций в их реализацию. Международные партнеры также будут работать с инвестсоветом. Поэтому перед местными властями стоит задача активно разрабатывать и подавать свои заявки», - подчеркнул премьер.

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