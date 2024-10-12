Дональд Трамп выступил за смертную казнь для мигрантов, виновных в убийстве американцев

В последние недели предвыборной кампании Трамп усилил свою антииммиграционную риторику.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп выступает за смертную казнь для мигрантов, виновных в убийстве американцев. Об этом сообщает Reuters.

«Я призываю к смертной казни для любого мигранта, который убьет американского гражданина или сотрудника правоохранительных органов», – заявил Трамп на предвыборном митинге в штате Колорадо.

Ранее он предлагал расширить смертную казнь для других правонарушителей, в частности людей, осужденных за секс-торговлю женщинами и детьми.

Агентство отмечает, что в последние недели предвыборной кампании Трамп заметно усилил свою антииммиграционную риторику, ведь нелегальная миграция является одной из главных проблем избирателей.

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