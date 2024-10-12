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Минобороны Норвегии учредило должность военного атташе в Киеве

19:20, 12 октября 2024
Новое должностное лицо будет отвечать за связь и сотрудничество между норвежскими и украинскими учеными и промышленностью в области оборонных инноваций и промышленного развития.
Минобороны Норвегии учредило должность военного атташе в Киеве
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Министерство обороны Норвегии учредило должность военного атташе в Киеве. Это может стать актуальным для налаживания производства в Украине для норвежских компаний. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Берн Арильд Грамм, передает Forsvarets forum.

Новое должностное лицо в посольстве в Украине будет отвечать за связь и сотрудничество между норвежскими и украинскими учеными и промышленностью в области оборонных инноваций и промышленного развития.

«Для удовлетворения огромных потребностей Украины необходимы значительные инвестиции и участие частного сектора. Норвежские компании хотят поделиться знаниями, опытом и решениями как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Об этом просит и украинская сторона», – отметил министр.

Грамм также подчеркнул, что в долгосрочной перспективе для норвежских компаний может стать актуальной наладка производства в Украине.

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