В Польше планируют отказывать в предоставлении убежища мигрантам — в чем причина

Премьер Дональд Туск обещает свести до нуля нелегальную миграцию в Польше.

В Польше хотят отказывать в предоставлении убежища беженцам. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что разработанная его правительством стратегия противодействия нелегальной миграции предполагает временную приостановку предоставления убежища.

Он надеется на признание этого решения Евросоюзом. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы очень хорошо знаем, как это используется Лукашенко и путиным, контрабандистами, переправителями людей, торговцами людьми - как право на убежище используется именно против сути права на убежище», - добавил Туск.

Туск заверил, ссылаясь, в частности, на Пакт о миграции и убежище ЕС, что Польша «не будет уважать и не будет реализовывать никаких европейских идей, если есть уверенность, что они вредят нашей безопасности».

Премьер Польши раскритиковал предшественников из «Права и справедливости», из-за политики которых, по его словам, «Польшу де-факто затопила волна нелегальной миграции», а их правительство «было наиболее промиграционным с точки зрения нелегальной миграции, правительством в Европе».

«Мы сведем нелегальную миграцию в Польшу к минимуму, мы искореним те практики, которые де-факто обходили польские интересы, которые нарушали безопасность польских женщин и поляков, а также польского государства. И мы искореним эти практики до нуля», – заявил Туск.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.