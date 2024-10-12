Тысячи солдат из Северной Кореи могут перебросить на фронт — они проходят подготовку в рф

Несколько тысяч солдат КНДР учатся в рф, чтобы воевать против Украины.

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Несколько тысяч военных из Северной Кореи проходят подготовку в рф. Их могут опрокинуть на фронт до конца года. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Аналитики сообщают, что южнокорейские и украинские официальные лица заявили, что северокорейские солдаты уже действуют вместе с российскими войсками в Украине.

Представитель украинской военной разведки заявил, что отдельные северокорейские офицеры наблюдают за российскими войсками и изучают поле боя на оккупированных рф территориях Украины, но Украина пока не видела северокорейских подразделений, которые бы действовали в Украине.

«Украинский чиновник добавил, что «несколько тысяч» северокорейских пехотинцев проходят подготовку на территории рф, и что российское военное командование может перебросить их на линию фронта в Украине до конца 2024 года или в приграничные районы рф, чтобы освободить российские «резервы» для участия в боевых действиях на территории Украины», – пишет ISW.

Ранее украинский чиновник в комментарии газете The Washington Post заявил, что «несколько тысяч» северокорейских пехотинцев проходят подготовку на территории рф. Военное командование страны-агрессорки может перебросить их до конца 2024 года или на линию фронта в Украине или в приграничные районы рф, чтобы освободить российские «резервы».

Аналитики также отмечают, что, по данным южнокорейских и украинских чиновников, военные КНДР предположительно находятся на оккупированной части Донецкой области. При этом отмечается, что недавний ракетный удар ВСУ вблизи оккупированного Донецка уже ликвидировал несколько из них.

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