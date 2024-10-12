Джо Байден заявил, что США будут считать актом войны, если Иран попытается убить Дональда Трампа

США предупредили Иран о серьезных последствиях в случае покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа или бывших американских чиновников.

Президент США Джо Байден заявил, что любое покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа или бывших американских чиновников со стороны Ирана будут рассматриваться как акт войны. Об этом пишут Politico и Washington Post.

Заявление Байдена появилось на фоне предупреждений американской разведки, что Иран стремится убить Трампа, которого считают ответственным за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Представитель Совета национальной безопасности США Шон Саветт заявил, что Вашингтон отслеживал иранские угрозы в сторону Трампа в течение многих лет, начиная со времен, когда он был президентом.

Так, Соединенные Штаты предупредили Иран о серьезных последствиях в случае покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, экс-госсекретаря Майка Помпео и спецпредставителя администрации Трампа из Ирана Брайана Хука.

«Если Иран нападет на любого из наших граждан, включая тех, кто продолжает служить Соединенным Штатам или тех, кто служил раньше, Иран столкнется с серьезными последствиями», – сказал Саветт.

По словам высокопоставленного чиновника администрации, Байден направил сообщение «на высшем уровне» иранского правительства, предупреждая их прекратить заговоры против Трампа и бывших чиновников США.

Как отмечает издание, Байден приказал Совету национальной безопасности предупредить Иран о прекращении угроз, добавив, что США будут рассматривать какие-либо покушения на Трампа как акт войны.

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