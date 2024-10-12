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Избиратели из «шатких штатов» США отдают предпочтение Дональду Трампу в вопросе войны в Украине — новый опрос

18:06, 12 октября 2024
В «шатких штатах» кандидаты в президенты от демократов и республиканцев имеют практически равные шансы.
Избиратели из «шатких штатов» США отдают предпочтение Дональду Трампу в вопросе войны в Украине — новый опрос
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Американские избиратели из так называемых «шатких штатов» считают, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп лучше справится с урегулированием войны рф против Украины, чем кандидат от демократов Камала Харрис. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные последних опросов.

«Шаткий штат» - это штат, где кандидаты в президенты от демократов и республиканцев имеют практически равные шансы.

Дональд Трамп и Камала Харрис ведут ожесточенную борьбу в Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине – там больше всего митингов, туда вкладывают больше денег на телевизионную рекламу.

Как показал опрос, 50% избирателей из шатких штатов считают, что Трамп лучше справится с войной рф против Украины. А вот Гаррис поддержали 39% опрашиваемых.

В вопросе обострения ситуации на Ближнем Востоке Трамп тоже получил преимущество. Его поддержали 48% опрошенных, тогда как Харрис – 33%.

В обоих случаях Трампа поддерживали не только республиканцы, но и независимые избиратели. Предпочтение экс-президенту в вопросе решения войны рф против Украины отдала почти половина из них.

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