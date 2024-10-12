Виборці із «хитких штатів» США віддають перевагу Дональду Трампу у питанні війни в Україні — нове опитування

У «хитких штатах» кандидати у президенти від демократів та республіканців мають практично рівні шанси.

Американські виборці із так званих «хитких штатів» вважають, що кандидат від республіканців Дональд Трамп краще впорається з врегулюванням війни рф проти України, ніж кандидатка від демократів Камала Гарріс. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на дані останніх опитувань.

«Хиткий штат» - це штат, де кандидати у президенти від демократів та республіканців мають практично рівні шанси.

Дональд Трамп і Камала Гарріс ведуть запеклу боротьбу в Арізоні, Вісконсіні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Пенсильванії та Північній Кароліні - там найбільше мітингів, туди вкладають найбільше грошей на телевізійну рекламу.

Як показало опитування, 50% виборців з хитких штатів вважають, що Трамп краще впорається з війною рф проти України. А от Гарріс підтримали 39% опитуваних.

У питанні загострення ситуації на Близькому Сході Трамп теж отримав перевагу. Його підтримали 48% опитаних, тоді як Гарріс - 33%.

В обох випадках Трампа підтримували не лише республіканці, але й незалежні виборці. Перевагу експрезиденту у питанні вирішення війни рф проти України віддала майже половина з них.

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