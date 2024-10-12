Практика судів
  1. У світі

Виборці із «хитких штатів» США віддають перевагу Дональду Трампу у питанні війни в Україні — нове опитування

18:06, 12 жовтня 2024
У «хитких штатах» кандидати у президенти від демократів та республіканців мають практично рівні шанси.
Виборці із «хитких штатів» США віддають перевагу Дональду Трампу у питанні війни в Україні — нове опитування
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американські виборці із так званих «хитких штатів» вважають, що кандидат від республіканців Дональд Трамп краще впорається з врегулюванням війни рф проти України, ніж кандидатка від демократів Камала Гарріс. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на дані останніх опитувань.

«Хиткий штат» - це штат, де кандидати у президенти від демократів та республіканців мають практично рівні шанси.

Дональд Трамп і Камала Гарріс ведуть запеклу боротьбу в Арізоні, Вісконсіні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Пенсильванії та Північній Кароліні - там найбільше мітингів, туди вкладають найбільше грошей на телевізійну рекламу.

Як показало опитування, 50% виборців з хитких штатів вважають, що Трамп краще впорається з війною рф проти України. А от Гарріс підтримали 39% опитуваних.

У питанні загострення ситуації на Близькому Сході Трамп теж отримав перевагу. Його підтримали 48% опитаних, тоді як Гарріс - 33%.

В обох випадках Трампа підтримували не лише республіканці, але й незалежні виборці. Перевагу експрезиденту у питанні вирішення війни рф проти України віддала майже половина з них.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Сергій Іонушас з колегами вважають, що, знизивши штраф до 8500 грн, вони простимулюють 6 млн громадян внести свої дані до Реєстру військовозобов'язаних

Нардепи пропонують дати можливість чоловікам, які досі не уточнили дані – а таких біля 6 млн, сплатити 8500 грн шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення на себе штрафу через Резерв+.

Заборона підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»: закон і практика

Практика встановлення судом, зокрема ВАКС, тотальної заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» порушує приписи Конституції і КПК – д. ю. н., професор Микола Мельник.

З Кримінального кодексу приберуть окрему статтю за зараження ВІЛ чи вірусом іншої невиліковної інфекційної хвороби

Верховна Рада розгляне законопроект Олександри Устінової, яким пропонується виключити з Кримінального кодексу окрему статтю за зараження ВІЛ, яка, за словами авторів, ставить під загрозу кримінальної відповідальності ВІЛ-позитивних людей, а також людей, які хворіють на венеричні захворювання.

Верховна Рада схвалила законопроект про звільнення корупціонерів від тюрми шляхом угод зі слідством

Прийняття законопроекту про звільнення корупціонерів від в’язниці шляхом угод зі слідством підтримали міжнародні партнери, НАБУ і САП.

Для того, щоб забрати повістку від ТЦК з пошти, у чоловіків буде 3 дні – інакше їх чекає штраф

Якщо протягом 3 робочих днів після інформування відділенням поштового зв’язку чоловік не з’явився для одержання рекомендованого листа з позначкою «Повістка ТЦК», працівник поштового зв’язку робить позначку «адресат відсутній за зазначеною адресою», і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає такий лист до ТЦК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Станковська
    Галина Станковська
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України