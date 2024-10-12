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Правоохоронці забезпечували правопорядок — у поліції відповіли щодо рейду ТЦК після концерту «Океану Ельзи» в Києві

17:48, 12 жовтня 2024
Поліцейські беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних, перевіряють документи, але повістки — не вручають.
Правоохоронці забезпечували правопорядок — у поліції відповіли щодо рейду ТЦК після концерту «Океану Ельзи» в Києві
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Як раніше повідомлялося, у Києві в Палаці спорту, після завершення концерту гурту «Океан Ельзи» на виході з концертного залу кілька десятків співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки разом із патрульною поліцією перевіряли у військовозобов'язаних документи. Після облави ТЦК на концерті Вакарчука глядачі масово почали продавати квитки.

«Судово-юридична газета» публікувала відео, на яких видно, як ТЦК «пакують» чоловіків, які прийшли на концерт у Києві. Згодом Святослав Вакарчук дав перший коментар після рейду ТЦК на концерті «Океану Ельзи».

З’явився коментар столичної поліції щодо перевірок документів у чоловіків призовного віку після концерту «Океану Ельзи».

Так, у коментарі Суспільному у поліції заявили, що правоохоронці здійснювали забезпечення правопорядку і реагування.

Раніше голова Нацполіції Іван Вигівський розповідав, що поліцейські спільно із представниками ТЦК та СП беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних, перевіряють документи, але повістки — не вручають.

Поліція як і раніше виконує свої повноваження, закріплені за нею в ч. 3 ст. 38 закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» в частині доставлення військовозобов'язаних до ТЦК та СП за зверненням самого ТЦК.

Менеджерка «Океану Ельзи» Вікторія Хоменко відмовилася коментувати перевірки ТЦК. За її словами, гурт може робити заяви щодо своїх концертів, альбомів, іншу діяльність.

Хоменко також заявила, що в «ОЕ» не знали, що після їхнього концерту відбудуться перевірки ТЦК. «Звісно, що ні», — зазначила вона у коментарі Суспільному.

Додамо, голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Потураєв заявив, що перевірки, подібні до тих, що проводилися після концерту гурту «Океан Ельзи» в Києві, повинні відбуватися регулярно.

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