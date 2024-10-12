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Правоохранители обеспечивали правопорядок — в полиции ответили по поводу рейда ТЦК после концерта «Океана Эльзы» в Киеве

17:48, 12 октября 2024
Полицейские принимают участие в уведомлении военнообязанных, проверяют документы, но повестки не вручают.
Правоохранители обеспечивали правопорядок — в полиции ответили по поводу рейда ТЦК после концерта «Океана Эльзы» в Киеве
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Как ранее сообщалось, в Киеве во Дворце спорта, после завершения концерта группы «Океан Эльзы» на выходе из концертного зала несколько десятков сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки вместе с патрульной полицией проверяли у военнообязанных документы. После облавы ТЦК на концерте Вакарчука зрители массово начали продавать билеты.

«Судебно-юридическая газета» публиковала видео, на которых видно, как ТЦК «пакуют» мужчин, которые пришли на концерт в Киеве. Позже Святослав Вакарчук дал первый комментарий после рейда ТЦК на концерте «Океана Эльзы».

Появился комментарий столичной полиции по поводу проверок документов у мужчин призывного возраста после концерта «Океана Эльзы».

Так, в комментарии Суспільному в полиции заявили, что правоохранители осуществляли обеспечение правопорядка и реагирования.

Ранее глава Нацполиции Иван Выговский рассказывал, что полицейские совместно с представителями ТЦК и СП принимают участие в уведомлении военнообязанных, проверяют документы, но повестки не вручают.

Полиция по-прежнему выполняет свои полномочия, закрепленные за ней в ч. 3 ст. 38 закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» в части доставки военнообязанных в ТЦК и СП по обращению самого ТЦК.

Менеджер «Океана Эльзы» Виктория Хоменко отказалась комментировать проверки ТЦК. По ее словам, группа может делать заявления о своих концертах, альбомах, другой деятельности.

Хоменко также заявила, что в ОЭ не знали, что после их концерта состоятся проверки ТЦК. «Конечно, нет», — отметила она в комментарии Суспільному .

Добавим, председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Николай Потураев заявил, что проверки, подобные тем, что проводились после концерта группы «Океан Эльзы» в Киеве, должны происходить регулярно.

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