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Имеет ли ФЛП при проведении проверок предоставлять выписки со своих счетов, открытые для собственных нужд

07:00, 13 октября 2024
ФЛП обязан предоставить все документы, связанные с предметом проверки, в том числе выписки со своих счетов, которые открыты как для осуществления предпринимательской деятельности, так и для собственных нужд.
Имеет ли ФЛП при проведении проверок предоставлять выписки со своих счетов, открытые для собственных нужд
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Главное управление ГНС в Черкасской области рассказало, имеет ли ФЛП при проведении документальных проверок предоставлять выписки со своих счетов, открытых для собственных нужд.

В соответствии с абзацем первым п. 10 разд. И Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов пользователям поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов, утвержденным постановлением Правления Национального банка Украины от 29.07.2022 № 162, физическое лицо открывает отдельные счета для осуществления предпринимательской, независимой профессиональной деятельности и для собственных нужд.

Определено, что поставщик платежных услуг обязан, в частности, отправить сообщение в соответствующий контролирующий орган об открытии или закрытии счета пользователя – налогоплательщика и проводить расходные операции по счету такого пользователя в порядке, определенном ст. 69 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 № 2755-VI.

Лицо, открывающее счет физическому лицу (собственник счета/представитель владельца счета/лицо, открывающее счет в пользу третьего лица), обязано в письменном виде уведомить поставщика платежных услуг о наличии или отсутствии у владельца счета статуса предпринимателя или лица, осуществляющего независимое профессиональное деятельность.

Согласно Инструкции запрещается использовать текущие, платежные счета открываемых физических лиц для собственных нужд, для проведения операций, связанных с осуществлением предпринимательской и независимой профессиональной деятельности. По текущим, платежным счетам в национальной валюте физических лиц – резидентов осуществляются платежные операции в соответствии с условиями договора и требованиями законодательства Украины, не связанными с осуществлением предпринимательской и независимой профессиональной деятельности.

Для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов, информации, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством

Налогоплательщикам запрещается формирование показателей налоговой отчетности, таможенных деклараций на основании данных, не подтвержденных документами, определенными абзацем первым п. 44.1 ст. 44 НКУ.

Контролирующие органы имеют право, в частности, запрашивать и изучать при проведении проверок первичные документы, используемые в бухгалтерском учете, регистры, финансовую, статистическую и иную отчетность, связанную с исчислением и уплатой налогов, сборов, платежей, исполнением требований законодательства, контроль за соблюдением которого возложены на контролирующие органы.

Установлено, что налогоплательщик обязан предоставить должностным (должностным) лицам контролирующих органов в полном объеме все документы, принадлежащие или связанные с предметом проверки. Такая обязанность возникает у налогоплательщика после начала проверки.

Согласно абзацу первому п. 62 разд. IV Положение об организации бухгалтерского учета, бухгалтерского контроля при осуществлении операционной деятельности в банках Украины, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 04 июля 2018 г. № 75, выписки с клиентских счетов являются подтверждением выполненных за операционный день операций и назначаются для выдачи или отсылки клиенту .

При этом выписка с клиентского счета может служить первичным документом, подтверждающим факт списания/зачисления средств с/на этого/этого счета/счет клиента, если она содержит следующие реквизиты:

1) название документа (формы);

2) дату составления;

3) наименование клиента/банка, фамилия, собственное имя и отчество (при наличии) физического лица;

4) содержание и объем операции (основания для ее осуществления) и единицу ее измерения по каждой операции, отраженной в выписке со счета клиента;

5) личную подпись или другие данные, позволяющие идентифицировать лицо, участвовавшее в составлении выписки со счета клиента/печать банка.

Определено, что клиентские счета – счета, по которым учитываются денежные средства, распорядителем которых являются клиенты банка. К клиентским счетам относятся корреспондентские, текущие, вкладные (депозитные) счета, счета условного хранения (эскроу), расчетные счета.

Следовательно, поскольку выписки со счетов являются первичными документами, то при проведении документальной проверки (в т. ч. в связи с прекращением деятельности) физическое лицо – предприниматель обязано предоставить должностным (должностным) лицам контролирующего органа в полном объеме все документы , принадлежащих или связанных с предметом проверки, в том числе выписки со своих счетов, открытых как для осуществления предпринимательской деятельности так и для собственных нужд.

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