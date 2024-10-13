В каком случае пенсионер может получить выплаты за шесть месяцев вперед — рассказали в ПФУ

В Главном управлении ПФУ в Одесской области рассказали, что пенсионерам предусмотрена 6-месячная выплата пенсии в случае выезда на постоянное место жительства за границу.
Выплата производится по заявлению пенсионера, за шесть месяцев до выезда, считая с месяца, следующего за месяцем снятия с учета.
Гражданам, которые планируют выехать за границу, необходимо обратиться лично в территориальное управление Пенсионного фонда Украины по месту своего постоянного проживания и предоставить:
«Денежная помощь при выезде пенсионера на постоянное место жительства за границу выплачивается органами Пенсионного фонда путем зачисления на текущий счет получателя в уполномоченном банке», - отметили в ПФУ.
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