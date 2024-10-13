В каком случае пенсионер может получить выплаты за шесть месяцев вперед — рассказали в ПФУ

У пожилых украинцев есть возможность получить 6-месячную пенсию, если они приняли решение переехать за границу.

В Главном управлении ПФУ в Одесской области рассказали, что пенсионерам предусмотрена 6-месячная выплата пенсии в случае выезда на постоянное место жительства за границу.

Выплата производится по заявлению пенсионера, за шесть месяцев до выезда, считая с месяца, следующего за месяцем снятия с учета.

Гражданам, которые планируют выехать за границу, необходимо обратиться лично в территориальное управление Пенсионного фонда Украины по месту своего постоянного проживания и предоставить:

заявление (установленного образца);

паспорт гражданина Украины для выезда за границу с соответствующей записью о выезде на постоянное место жительства за границу, либо паспортный документ иностранца, либо документ, удостоверяющий личность без гражданства (п. 2.25 Порядка представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", утвержденного постановлением Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22-1 (с изменениями);

справку о снятии с регистрации места жительства в Украине.

«Денежная помощь при выезде пенсионера на постоянное место жительства за границу выплачивается органами Пенсионного фонда путем зачисления на текущий счет получателя в уполномоченном банке», - отметили в ПФУ.

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