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В Zoom появятся аватары с искусственным интеллектом, которые могут общаться с людьми вместо пользователей

21:25, 12 октября 2024
Аватары появятся уже в начале 2025 года.
В Zoom появятся аватары с искусственным интеллектом, которые могут общаться с людьми вместо пользователей
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В программе для организации видеоконференций Zoom в скором времени появятся аватары с искусственным интеллектом. Об этом сообщает The Verge.

Так, пользователи смогут создавать короткие видеосообщения в рамках функции «Клипы Zoom» с использованием своей цифровой копии. Для создания аватара нужно будет записать видео, искусственный интеллект проанализирует внешность и пользовательский голос. После этого пользователь сможет написать текст, озвученный искусственным интеллектом.

Аватары появятся уже в начале 2025 года как часть специального дополнения Zoom AI Companion, что обойдется в дополнительные 12 долларов в месяц. Не имеющие дополнения пользователи с платной подпиской все еще смогут создавать клипы, используя предварительно установленные аватарки и голоса.

Zoom также учитывает угрозы, такие как создание дипфейков.

По словам директора по продуктам Zoom Смиты Хашим, компания «работает с расширенной аутентификацией, технологией водяных знаков и строгой политикой использования».

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