У Zoom з'являться аватари зі штучним інтелектом, які можуть спілкуватися з людьми замість користувачів

Аватари з’являться вже на початку 2025 року.

У програмі для організації відеоконференцій Zoom незабаром з'являться аватари зі штучним інтелектом. Про це повідомляє The Verge.

Так, користувачі зможуть створювати короткі відеоповідомлення у межах функції «Кліпи Zoom» з використанням своєї цифрової копії. Для створення аватара потрібно буде записати відео, штучний інтелект проаналізує зовнішність і голос користувача. Після цього користувач зможе написати текст, який озвучить штучний інтелект.

Аватари з’являться вже на початку 2025 року як частина спеціального доповнення Zoom AI Companion, що коштуватиме додаткові 12 доларів на місяць. Користувачі з платною підпискою, які не мають доповнення, все ще зможуть створювати кліпи, використовуючи попередньо встановлені аватарки та голоси.

Zoom також враховує загрози, таких як створення дипфейків.

За словами директорки з продуктів Zoom Сміти Хашім, компанія «працює з розширеною автентифікацією, технологією водяних знаків і суворою політикою використання».

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