Практика судов
  1. Общество
  2. / В мире

Википедия переживает кризис — искусственный интеллект массово генерирует неправдивые статьи

20:14, 12 октября 2024
Пользователи массово начали публиковать непроверенную информацию, сгенерированную искусственным интеллектом посредством чат-ботов, таких как ChatGPT и ему подобных.
Википедия переживает кризис — искусственный интеллект массово генерирует неправдивые статьи
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Самая известная онлайн-энциклопедия Wikipedia переживает кризис из-за искусственного интеллекта. Об этом сообщает TechSpot.

В частности, пользователи массово начали публиковать непроверенную информацию, сгенерированную искусственным интеллектом посредством чат-ботов, таких как ChatGPT и ему подобных.

Для решения проблемы был создан проект под названием WikiProject AI Cleanup, представляющий собой группу добровольцев, занимающуюся поиском, редактированием и удалением ложной информации, предположительно добавленной с помощью генеративного искусственного интеллекта.

Один из основателей команды Ильяс Леблю сообщил, что о проблеме стало известно, когда редакторы и пользователи Wikipedia заметили отрывки статей, явно написанные чат-ботом. Подозрения подтвердились, когда некоторые из этих текстов удалось воспроизвести с помощью ChatGPT.

«Мы обратили внимание на необычный стиль письма, явно написанный не человеком, мы смогли воспроизвести эти фразы с помощью ChatGPT, — сказал Леблю. — Обнаружив характерные обороты и выражения, мы идентифицировали наиболее вопиющие примеры сгенерированных статей. После этого и было решено организовать проект по поиску ИИ-текста».

Один из примеров — статья о якобы существующей османской крепости под названием «Амберлисихар», построенной в 1400-х годах. В тексте объемом около 2000 слов подробно описывалось месторасположение и строительство этого объекта. Однако крепости на самом деле не существует, и вся информация о ней была полностью выдумана, но выглядела убедительно благодаря вкраплениям реальных фактов.

При этом проблема касается не только новых статей на Wikipedia. Недобросовестные пользователи вставляют ложные данные в уже имеющиеся статьи. В одном из случаев в статью о жуке добавили раздел, посвященный несуществующему виду крабов, причем с правильными ссылками на источники.

Леблю и его коллеги признают, что до конца не понимают, почему люди это делают. Однако причина очевидна – это проблема самой системы Wikipedia, которая позволяет каждому стать редактором. Кстати, именно по этой причине многие университеты запрещают студентам использовать Wikipedia в качестве основного источника информации, добавляет издание.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты хотят ввести в законодательство наказание за сталкинг и преследование в социальных сетях

Народные избранники решили ввести в законодательство понятие сталкинга, то есть сознательного, осуществляемого со злым умыслом преследования и причинения беспокойства другому человеку.

Запрет подозреваемому общаться «со всеми на свете»: закон и практика

Практика установления судом, в частности ВАКС, тотального запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» нарушает предписания Конституции и УПК – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Закон о запрете обжалования в суд принудительного изъятия земли и домов в Ужгородском районе направят на подпись Президенту

Народные депутаты решили не отменять голосование за закон о запрете обжалования в суд принудительного изъятия земли и домов в Ужгородском районе Закарпатья

Сергей Ионушас с коллегами считают, что, снизив штраф до 8500 грн, они простимулируют 6 млн граждан внести свои данные в Реестр военнообязанных

Нардепы предлагают дать возможность мужчинам, которые до сих пор не уточнили данные – а таких около 6 млн, оплатить 8500 грн путем самостоятельного инициирования процесса рассмотрения дела и наложения на себя штрафа через Резерв+.

Из Уголовного кодекса уберут отдельную статью за заражение ВИЧ или вирусом другой неизлечимой инфекционной болезни

Верховная Рада рассмотрит законопроект Александры Устиновой, которым предлагается исключить из Уголовного кодекса отдельную статью за заражение ВИЧ, которая, по словам авторов, ставит под угрозу уголовной ответственности ВИЧ-положительных людей, а также людей, страдающих венерическими заболеваниями.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Станковська
    Галина Станковська
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України