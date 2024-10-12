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Украинцы с прифронтовых территорий могут получить до 54 тысяч гривен – что стоит знать

23:57, 12 октября 2024
В Украине эвакуированные с прифронтовых территорий могут получить до 54 тысяч гривен помощи.
Украинцы с прифронтовых территорий могут получить до 54 тысяч гривен – что стоит знать
Источник фото: minre.gov.ua
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В Украине люди, которые эвакуировались из опасных прифронтовых территорий, имеют возможность получить специальную материальную помощь. Программа поддержки, реализуемая Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), позволяет семьям получить до 54 тысяч гривен.

Согласно информации на портале Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, каждый человек может получить финансовую помощь в размере 10,8 тысячи гривен. Семьи, которые состоят из максимально пяти человек, могут претендовать на общую сумму до 54 тысяч гривен.

Финансовая помощь доступна для семей с детьми, проживающих в общинах, где была введена обязательная эвакуация. Это касается регионов:

- Донецкая область

- Сумская область

- Харьковская область

Основными условиями для получения выплат является наличие уязвимых категорий в семье, в частности:

- Наличие лиц или несовершеннолетних детей с инвалидностью

- Многодетные семьи с детьми до 18 лет

- Воспитание детей одним из родителей, который является одиноким

- Семьи с несовершеннолетними детьми с низким доходом

Для оформления денежной помощи необходимо обратиться в ближайший орган социальной защиты с соответствующим заявлением.

В Министерстве реинтеграции сообщили, что фонд ЮНИСЕФ уже выделил эвакуированным семьям около 74 миллионов гривен. В течение последних четырех месяцев выплаты получили 71,4 тысячи человек, среди которых 36,7 тысячи - дети.

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деньги ВПЛ

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