Українці з прифронтових територій можуть отримати до 54 тисяч гривень – що варто знати

В Україні особи, які евакуювалися з небезпечних прифронтових територій, мають можливість отримати спеціальну матеріальну допомогу. Програма підтримки, що реалізується Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), дозволяє родинам отримати до 54 тисяч гривень.
Згідно з інформацією на порталі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, кожна особа може отримати фінансову допомогу в розмірі 10,8 тисячі гривень. Сім'ї, які складаються з максимально п'яти осіб, можуть претендувати на загальну суму до 54 тисяч гривень.
Фінансова допомога доступна для сімей з дітьми, які проживають у громадах, де була запроваджена обов'язкова евакуація. Це стосується регіонів:
Основними умовами для отримання виплат є наявність вразливих категорій у сім'ї, зокрема:
Для оформлення грошової допомоги необхідно звернутися до найближчого органу соціального захисту з відповідною заявою.
У Міністерстві реінтеграції повідомили, що фонд ЮНІСЕФ вже виділив евакуйованим родинам близько 74 мільйонів гривень. Протягом останніх чотирьох місяців виплати отримали 71,4 тисячі осіб, серед яких 36,7 тисячі — діти.
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