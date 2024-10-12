Практика судів
  1. В Україні

Українці з прифронтових територій можуть отримати до 54 тисяч гривень – що варто знати

23:57, 12 жовтня 2024
В Україні евакуйовані з прифронтових територій можуть отримати до 54 тисяч гривень допомоги.
Українці з прифронтових територій можуть отримати до 54 тисяч гривень – що варто знати
Джерело фото: minre.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні особи, які евакуювалися з небезпечних прифронтових територій, мають можливість отримати спеціальну матеріальну допомогу. Програма підтримки, що реалізується Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), дозволяє родинам отримати до 54 тисяч гривень.

Згідно з інформацією на порталі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, кожна особа може отримати фінансову допомогу в розмірі 10,8 тисячі гривень. Сім'ї, які складаються з максимально п'яти осіб, можуть претендувати на загальну суму до 54 тисяч гривень.

Фінансова допомога доступна для сімей з дітьми, які проживають у громадах, де була запроваджена обов'язкова евакуація. Це стосується регіонів:

  • Донецька область
  • Сумська область
  • Харківська область

Основними умовами для отримання виплат є наявність вразливих категорій у сім'ї, зокрема:

  • Наявність осіб або неповнолітніх дітей з інвалідністю
  • Багатодітні сім'ї з дітьми до 18 років
  • Виховання дітей одним із батьків, який є самотнім
  • Сім'ї з неповнолітніми дітьми з низьким доходом

Для оформлення грошової допомоги необхідно звернутися до найближчого органу соціального захисту з відповідною заявою.

У Міністерстві реінтеграції повідомили, що фонд ЮНІСЕФ вже виділив евакуйованим родинам близько 74 мільйонів гривень. Протягом останніх чотирьох місяців виплати отримали 71,4 тисячі осіб, серед яких 36,7 тисячі — діти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші ВПО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кредитна співпраця: надання Україні 35 млрд євро від ЄС буде прив’язане до виконання реформ

Фінансова підтримка Україні від ЄС буде надана за умови виконання політичних реформ і під суворим наглядом для запобігання шахрайству.

Заборона підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»: закон і практика

Практика встановлення судом, зокрема ВАКС, тотальної заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» порушує приписи Конституції і КПК – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Верховна Рада прийняла закон, яким об’єднала під одним поняттям травми поранення, контузію і каліцтво як підстави визначення інвалідності військовослужбовця

Законом запроваджено для визначення підстав інвалідності або смерті у законі термін «травма», під яким розуміється поранення, контузія чи каліцтво.

Депутати хочуть ввести до законодавства покарання за сталкінг та переслідування у соціальних мережах

Народні обранці вирішили ввести до законодавства поняття сталкінгу, тобто, свідомого, здійснюваного із злим умислом переслідування та спричинення занепокоєння іншій людині.

Закон про заборону оскарження до суду примусового вилучення землі та будинків в Ужгородському районі направлять на підпис Президенту

Народні депутати вирішили не скасовувати голосування за закон про заборону оскарження до суду примусового вилучення землі та будинків в Ужгородському районі Закарпаття.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду