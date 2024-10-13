Добровільно від нещасного випадку можуть застрахуватися члени особистого селянського господарства.

Державна служба України з питань праці розповіла, які особи мають право добровільно застрахуватися від нещасного випадку.

Так, добровільно від нещасного випадку можуть застрахуватися члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню від нещасного випадку на інших підставах.

Раніше ми повідомляли, у яких випадках страхування є обов’язковим.

Також відомо, які строки зберігання справ про страхові виплати.

А ще повідомлялося, хто має право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

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