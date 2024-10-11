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У Держпраці пояснили, як довго зберігати справи щодо страхових виплат

07:18, 11 жовтня 2024
Після завершення терміну зберігання документи, які стосуються страхових виплат, слід знищити відповідно до чинних норм законодавства.
У Держпраці пояснили, як довго зберігати справи щодо страхових виплат
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У Міністерстві юстиції пояснили, які строки зберігання справ про страхові виплати.

Справи про страхові виплати потерпілих на виробництві та заінтересованих осіб з усіма необхідними документами зберігаються в територіальних органах Фонду соціального страхування України протягом 75 років після зняття застрахованої особи з обліку.

Після закінчення строку зберігання справи про страхові виплати підлягають знищенню в установленому законодавством порядку.

Раніше ми повідомляли, у яких випадках страхування є обов’язковим.

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