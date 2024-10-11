У Держпраці пояснили, як довго зберігати справи щодо страхових виплат

Після завершення терміну зберігання документи, які стосуються страхових виплат, слід знищити відповідно до чинних норм законодавства.

У Міністерстві юстиції пояснили, які строки зберігання справ про страхові виплати.

Справи про страхові виплати потерпілих на виробництві та заінтересованих осіб з усіма необхідними документами зберігаються в територіальних органах Фонду соціального страхування України протягом 75 років після зняття застрахованої особи з обліку.

Після закінчення строку зберігання справи про страхові виплати підлягають знищенню в установленому законодавством порядку.

Раніше ми повідомляли, у яких випадках страхування є обов’язковим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.