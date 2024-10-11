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На Одещині перевернувся автомобіль, постраждав 18-річний юнак

07:00, 11 жовтня 2024
Водій не впорався з керуванням.
На Одещині перевернувся автомобіль, постраждав 18-річний юнак
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На трасі Кропивницький – Платонове, неподалік села Новоселівка Ананьївської громади, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав 18-річний пасажир. Про це повідомила поліція Одеської області.

За попередньою інформацією, 23-річний водій автомобіля «ГАЗ» не впорався з керуванням, що призвело до виїзду за межі дороги і перекидання машини. Юнак, який перебував у салоні, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння, результат був негативний. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 286 ККУ щодо порушення правил дорожнього руху, що призвело до травм середньої тяжкості. Наразі триває слідство, транспортний засіб вилучено для експертиз.

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