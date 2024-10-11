В Одесской области перевернулся автомобиль, пострадал 18-летний юноша

Водитель не справился с управлением.

На трассе Кропивницкий - Платоново, недалеко от села Новоселовка Ананьевской громады, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 18-летний пассажир. Об этом сообщила полиция Одесской области.

По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля «ГАЗ» не справился с управлением, что привело к выезду за пределы дороги и опрокидыванию машины. Юноша, который находился в салоне, получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Водителя проверили на состояние алкогольного опьянения, результат был отрицательный. Полиция открыла уголовное производство по статье 286 УКУ о нарушении правил дорожного движения, что привело к травмам средней тяжести. Сейчас ведется следствие, транспортное средство изъято для экспертиз.

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