Копия приобретает юридическую силу только в случае ее удостоверения в установленном порядке.

В Министерстве юстиции объяснили, как должна быть оформлена копия приказа об увольнении работника.

Копия документа это документ, содержащий точное воспроизведение содержания или документной информации другого документа и в отдельных случаях – некоторых его внешних признаков.

Порядок изготовления, заверения и выдачи копий документов определяется инструкцией по делопроизводству учреждения. Копия документа должна соответствовать оригиналу, то есть полностью воспроизводить информацию оригинала и все его внешние признаки или их часть.

Копия приобретает юридическую силу только в случае ее удостоверения в установленном порядке.

Надпись об удостоверении копии состоит из слов «Согласно оригиналу», названия должности, личной подписи лица, удостоверяющего копию, его инициалов (инициала имени) и фамилии, дать удостоверение копии.

Надпись об удостоверении копии скрепляется оттиском печати соответствующего структурного подразделения учреждения или печати «Для копий».

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