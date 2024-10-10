Закон о повышении налогов переголосовывать не нужно, несогласованности отсутствуют – Даниил Гетманцев

В свою очередь, член комитета по налоговой политике Нина Южанина перечислила основные изменения закона о повышении налогов.

Источник фото: rada.gov.ua

10 октября Верховная Рада проголосовала в целом как закон законопроект о повышении налогов 11146-д. При этом в зале не была поддержана ключевая поправка №988. Согласно сравнительной таблице ко второму чтению этой поправкой было определено, кто является плательщиком военного сбора и что является объектом налогообложения. По мнению первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Ярослава Железняка, ввиду этого возникает вопрос, в какой финальной версии будет изложен текст закона, и не нужно ли будет его переголосовать.

В любом случае парламенту придется отдельно собраться, ведь в настоящее время в парламенте зарегистрировано постановление об отмене голосования за данный закон, блокирующее его подписание спикером.

В свою очередь, председатель Комитета по налоговой политике Даниил Гетманцев заявил, что вносить изменения в налоговый законопроект и устранять несогласованности не нужно, и оппозиции не удалось оппозиции «разобрать» проект, сбив правку.

«Законопроект завершенный, рассогласований нет. А единственное, что удалось исступленным крикунам – это наказать фопов и э-резидентов» - отметил он.

Член Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина подытожила основные изменения. Итак, украинцев ждут:

повышение со дня вступления в силу закона ставки военного сбора с 1,5% до 5% для наемных работников (для военнослужащих ВСУ, СБУ, СВР, ГУР МО, Нацгвардии, пограничников, УГО и ГССЗИИ ставку оставили 1,5%, и оставили освобождение для тех, кто выполняет боевые задания);

⁠установление с 1 октября 2024 года военного сбора для всех ФЛП I, II и IV групп в размере 10% от 1 размера минимальной зарплаты (т. е. 800 гривен ежемесячно);

⁠установление с 1 октября 2024 года военного сбора в размере 1% от дохода для всех ФЛП и юрлиц ІІІ группы единого налога;

возврат в ежемесячную вместо квартальной объединенной отчетности по НДФЛ, ВЗ и ЕСВ с 1 января 2025 года;

увеличение ставки налога на прибыль для банков до 50% за 2024 год;

увеличение ставки налога на прибыль для финансовых учреждений (кроме страховщиков) с 2025 г.;

установление ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль (если собственник юрлица) и НДФЛ (если собственник физлица) для каждой АЗС в размере от 30 до 60 тыс. грн;

привязка авансовых взносов по налогу на прибыль для обменников к евро;

увеличение на 14% минимального налогового обязательства для с/х земель и установление минимальной суммы такого обязательства за 1 га (1400 гривен для пашни);

утрата упрощенной системы для IV группы, если долг по минимальному налоговому обязательству свыше 2 кварталов;

повышение ставки рентной платы на добычу щебня, песка и каолина;

увеличение минимальных розничных цен на вина и винодельческую продукцию (коньяки и вермуты) на 50%;

освобождение от налогообложения средств, начисленных по программе «Национальный Кэшбэк»;

освобождение от НДФЛ иностранной помощи, получаемой гражданами в других странах по временной защите (за 2022, 2023 и последующие годы до конца военного положения).

В то же время, по словам председателя Комитета Даниила Гетманцева, во время голосования не были поддержаны поправки, которые должны были смягчить последствия повышения военного сбора, в частности не поддержаны льготы для ФЛП по неуплате ВЗ во время пребывания на больничном или в отпуске; льготы по неуплате военного сбора, если ФЛП зарегистрирован на временно оккупированных территориях или территориях боевых действий; отсрочка по уплате ВЗ за первый месяц, в котором закон вступил в силу, и неприменение штрафов за неуплату ВЗ за октябрь; неприменение ставки 5% по доходам, подлежащим годовому декларированию по результатам 2024 года (важно для ФЛП на общей системе и иностранных доходах); отмена обязанности уплаты ВЗ, если ФЛП прекратил свою предпринимательскую деятельность в период с 1 октября до вступления в силу закона; возможность зачисления ВЗ при учете МНО для плательщиков ЕН, для которых вводится ВЗ; четкий алгоритм действий для налоговых агентов по выплаченным авансам по зарплатам в связи с переходом к новой ставке внутри текущего месяца; освобождение от уплаты ВЗ электронных резидентов (э-резидентов).

Автор: Наталья Мамченко

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