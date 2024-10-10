Закон о повышении налогов переголосовывать не нужно, несогласованности отсутствуют – Даниил Гетманцев

10 октября Верховная Рада проголосовала в целом как закон законопроект о повышении налогов 11146-д. При этом в зале не была поддержана ключевая поправка №988. Согласно сравнительной таблице ко второму чтению этой поправкой было определено, кто является плательщиком военного сбора и что является объектом налогообложения. По мнению первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Ярослава Железняка, ввиду этого возникает вопрос, в какой финальной версии будет изложен текст закона, и не нужно ли будет его переголосовать.
В любом случае парламенту придется отдельно собраться, ведь в настоящее время в парламенте зарегистрировано постановление об отмене голосования за данный закон, блокирующее его подписание спикером.
В свою очередь, председатель Комитета по налоговой политике Даниил Гетманцев заявил, что вносить изменения в налоговый законопроект и устранять несогласованности не нужно, и оппозиции не удалось оппозиции «разобрать» проект, сбив правку.
«Законопроект завершенный, рассогласований нет. А единственное, что удалось исступленным крикунам – это наказать фопов и э-резидентов» - отметил он.
Член Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина подытожила основные изменения. Итак, украинцев ждут:
В то же время, по словам председателя Комитета Даниила Гетманцева, во время голосования не были поддержаны поправки, которые должны были смягчить последствия повышения военного сбора, в частности не поддержаны льготы для ФЛП по неуплате ВЗ во время пребывания на больничном или в отпуске; льготы по неуплате военного сбора, если ФЛП зарегистрирован на временно оккупированных территориях или территориях боевых действий; отсрочка по уплате ВЗ за первый месяц, в котором закон вступил в силу, и неприменение штрафов за неуплату ВЗ за октябрь; неприменение ставки 5% по доходам, подлежащим годовому декларированию по результатам 2024 года (важно для ФЛП на общей системе и иностранных доходах); отмена обязанности уплаты ВЗ, если ФЛП прекратил свою предпринимательскую деятельность в период с 1 октября до вступления в силу закона; возможность зачисления ВЗ при учете МНО для плательщиков ЕН, для которых вводится ВЗ; четкий алгоритм действий для налоговых агентов по выплаченным авансам по зарплатам в связи с переходом к новой ставке внутри текущего месяца; освобождение от уплаты ВЗ электронных резидентов (э-резидентов).
Автор: Наталья Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.