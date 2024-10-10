В Виннице суд определил размер залога мужчине, который в тайнике своей девушки заменил настоящие доллары на сувенирные

29-летнего мужчину подозревают в краже почти полтора миллиона гривен у сожительницы.

Винницкий апелляционный суд оставил без изменений определение следственного судьи городского суда, согласно которому 29-летнему мужчине, подозреваемому краже почти полтора миллиона гривен в сожительницы, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В то же время определено более полутора миллионов гривен залога. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Правонарушитель уже уплатил и находится на свободе, отметили в суде.

Несмотря на это, его защитник в своей апелляционной жалобе просил отменить решение суда первой инстанции и отказать в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения.

Прокурор же указывал: подозреваемый может совершать новые правонарушения, скрываться от следствия и суда, влиять на свидетелей и потерпевшую. Учитывая эти риски, выступал против удовлетворения апелляционной жалобы адвоката.

Следствие же проверяет, действительно ли в доме своей сожительницы 29-летний винничанин отыскал тайник с долларами и гривнами, деньги похитил, а на их место положил сувенирные купюры. Общая сумма имущественного ущерба, который, вероятно, нанес мужчина потерпевшей, – почти миллион четыреста гривен.

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