У Вінниці суд визначив розмір застави чоловіку, який у схованці своєї дівчини замінив справжні долари на сувенірні

29-річного чоловіка підозрюють у крадіжці майже півтора мільйона гривень у співмешканки.

Фото: Вінницький апеляційний суд

Вінницький апеляційний суд залишив без змін ухвалу слідчого судді міського суду, згідно з якою 29-річному чоловіку, підозрюваному крадіжці майже півтора мільйона гривень у співмешканки,обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас визначено понад півтора мільйона гривень застави. Про це повідомляє пресслужба суду.

Правопорушник вже сплатив і нині перебуває на волі, зазначили у суді.

Попри це, його захисник у своїй апеляційній скарзі просив скасувати рішення суду першої інстанції та відмовити у задоволенні клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу.

Прокурор натомість указував: підозрюваний може вчиняти нові правопорушення, переховуватися від слідства і суду, впливати на свідків та потерпілу. Зважаючи на ці ризики, виступав проти задоволення апеляційної скарги адвоката.

Слідство ж нині перевіряє, чи справді у будинку своєї співмешканки 29-річний вінничанин відшукав схованку із доларами та гривнями, гроші викрав, а на їх місце поклав сувенірні купюри. Загальна сума майнової шкоди, яку, ймовірно, завдав чоловік потерпілій, – майже мільйон чотириста гривень.

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