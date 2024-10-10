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Рада у першому читанні підтримала законопроект, що посилює контроль за обігом БАДів

17:41, 10 жовтня 2024
Законопроект щодо удосконалення регулювання виробництва та обігу харчових доповнювачів усуває можливість продавати ліки під виглядом БАДів.
Рада у першому читанні підтримала законопроект, що посилює контроль за обігом БАДів
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Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект 11389, що посилює контроль за обігом біологічних активних добавок до їжі (БАДів). Про це повідомив голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

 Законопроект щодо удосконалення регулювання виробництва та обігу харчових доповнювачів приводить українське законодавство до вимог відповідної директиви ЄС та усуває можливість продавати ліки під виглядом БАДів.

«Спільно з МОЗ останні декілька років працювали над законом, що врегулює обіг біологічно активних добавок. На даний час фіксуємо випадки, коли медичний препарат реєструється та продається як БАД. Що, відповідно, несе ризики для здоров’я людини. Адже призначення харчових доповнювачів – допоміжне, і їхнє регулювання має відрізнятися від обігу ліків», - заявив він.

Документ вводить у законодавство термін «дієтична добавка», визначає чіткі механізми введення в обіг харчових доповнювачів, а також компонентів, що можуть використовуватися для їхнього виробництва: мінералів, вітамінів, речовин з поживним або фізіологічним ефектом. Їхній перелік та максимально допустимі дози затвердить МОЗ. Проєкт закону посилює відповідальність за виробництво та реалізацію БАДів, які не відповідають вимогам законодавства.

Радуцький додав, що Комітет вже приймає поправки від народних депутатів, щоб підготувати законопроект до другого читання.

Раніше ми писали, що за продаж БАДів з недозволеними інгредієнтами штрафуватимуть на 640 тисяч грн.

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Верховна Рада України

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