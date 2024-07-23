За продаж БАДів з недозволеними інгредієнтами штрафуватимуть на 640 тисяч грн – Комітет рекомендував законопроект

За продаж БАДів, інгредієнти яких відсутні в переліку вітамінів, мінеральних речовин та інших речовин і їх максимально допустимих доз, юридичних осіб штрафуватимуть на 640 тисяч грн, а ФОПів — на 600 тисяч грн.

Парламентський Комітет з питань здоров’я рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроект №11389 щодо регулювання виробництва та обігу харчових доповнювачів. «Він приводить українське законодавство до вимог відповідної Директиви ЄС та усуває можливість для маніпуляцій, коли ліки продаються під виглядом БАДу», - повідомив голова Комітету Михайло Радуцький.

«Останні декілька років спільно з МОЗ працювали над законом, який би врегулював обіг біологічно активних добавок. Призначення БАДів є допоміжним. Тому їхнє регулювання має відрізнятися від обігу ліків. Наразі на ринку фіксуємо десятки випадків, коли медичний препарат реєструється та продається як БАД. Це вводить в оману споживача та несе ризики для здоров’я.

Міністерство розробило законопроект №11389, який визначає чіткі механізми введення в обіг харчових доповнювачів, а також компонентів, що можуть використовуватися для їхнього виробництва: мінералів, вітамінів, речовин з поживним або фізіологічним ефектом. Їхній перелік та максимально допустимі дози затвердить МОЗ. Проект закону посилює відповідальність за виробництво та реалізацію БАДів, які не відповідають вимогам законодавства.

Комітет з питань здоров'я нації рекомендував Верховній Раді підтримати законопроект №11389 у першому читанні», - зазначив Михайло Радуцький.

Отже, штрафи для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців передбачені наступні.

Порушення оператором ринку, що здійснює виробництво харчових доповнювачів, вимог, установлених законодавством, до надання інформації для споживачів щодо харчових доповнювачів – тягне накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 55 мінімальних заробітних плат (440 тисяч грн), на ФОП —45 мінімальних зарплат (360 тисяч грн).

Пропонування до реалізації чи реалізація харчових доповнювачів, маркування яких не відповідає законодавству, що встановлено під час візуального огляду, - тягне за собою штраф на юросіб у розмірі 45 МЗП (тобто, 360 тисяч грн), на ФОП — у розмірі 40 МЗП (320 тисяч грн).

Порушення вимог щодо надсилання повідомлення про намір введення в обіг харчових доповнювачів, передбачених пунктом 5-1 ч. 2 статті 20 Закону «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» тягне штраф на юросіб у розмірі 20 МЗП (160 тисяч грн), на ФОП — у розмірі 15 МЗП (120 тисяч грн).

Невиконання обов’язку щодо відкликання або вилучення з обігу харчових доповнювачів, що не відповідають вимогам законодавства – штрафу для юридичних осіб у розмірі 50 МЗП, для ФОП 45 МЗП.

Порушення оператором ринку, що здійснює виробництво харчових доповнювачів, вимог, установлених законодавством, щодо вмісту та/або кількості інгредієнтів та/або речовин у харчових доповнювачах, тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 45 МЗП, на ФОП —40 МЗП.

Виробництво харчових доповнювачів, що містять речовини та/або інгредієнти відсутні в переліку вітамінів, мінеральних речовин та інших речовин і їх максимально допустимих доз, що дозволені до застосування в харчових доповнювачах, тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 100 МЗП (800 тисяч грн), на ФОП — у розмірі 95 МЗП (760 тисяч грн).

Пропонування до реалізації чи реалізація харчових доповнювачів, що містять речовини та/або інгредієнти відсутні в переліку вітамінів, мінеральних речовин та інших речовин і їх максимально допустимих доз, що дозволені до застосування в харчових доповнювачах, - тягне за собою накладення штрафу на юросіб у розмірі 80 МЗП (640 тисяч грн), на ФОП — у розмірі 75 МЗП (600 тисяч грн).

Автор: Наталя Мамченко

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