За продажу БАДов с неразрешенными ингредиентами будут штрафовать на 640 тысяч грн – Комитет рекомендовал законопроект

За продажу БАДов, ингредиенты которых отсутствуют в перечне витаминов, минеральных веществ и других веществ и их максимально допустимых доз, юридических лиц будут штрафовать на 640 тысяч грн, а ФЛП — на 600 тысяч грн.

Парламентский Комитет по вопросам здоровья рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект №11389 о регулировании производства и обращении пищевых добавок. «Он приводит украинское законодательство к требованиям соответствующей Директивы ЕС и устраняет возможность манипуляций, когда лекарства продаются под видом БАДа», - сообщил председатель Комитета Михаил Радуцкий.

«Последние несколько лет совместно с Минздравом работали над законом, который бы урегулировал обращение биологически активных добавок. Назначение БАДов является вспомогательным. Поэтому их регулирование должно отличаться от обращения лекарства. В настоящее время на рынке фиксируем десятки случаев, когда медицинский препарат регистрируется и продается как БАД. Это вводит в заблуждение потребителя и несет риски для здоровья.

Министерство разработало законопроект №11389, определяющий четкие механизмы введения в обращение пищевых добавок, а также компонентов, которые могут использоваться для их производства: минералов, витаминов, веществ с питательным или физиологическим эффектом. Их список и максимально допустимые дозы утвердит Минздрав. Проект закона усиливает ответственность за производство и реализацию БАДов, не отвечающих требованиям законодательства.

Комитет по здоровью нации рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект №11389 в первом чтении», - отметил Михаил Радуцкий.

Следовательно, штрафы для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей предусмотрены следующие.

Нарушение оператором рынка, осуществляющего производство пищевых добавок, требований, установленных законодательством, к предоставлению информации для потребителей о пищевых добавок – влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере 55 минимальных заработных плат (440 тысяч грн), на ФЛП -45 минимальных зарплат (360 тысяч грн).

Предложение к реализации или реализация пищевых добавок, маркировка которых не соответствует законодательству, установленному во время визуального осмотра, - влечет штраф на юрлиц в размере 45 МЗП (т. е. 360 тысяч грн), на ФЛП — в размере 40 МЗП (320 тысяч грн).

Нарушение требований по отправке сообщения о намерении введения в обращение пищевых добавок, предусмотренных пунктом 5-1 ч. 2 статьи 20 Закона «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов», влечет штраф на юрлиц в размере 20 МЗП (160 тысяч грн), на ФЛП - в размере 15 МЗП (120 тысяч грн).

Невыполнение обязанности по отзыву или изъятию из обращения пищевых добавок, не отвечающих требованиям законодательства – штраф для юридических лиц в размере 50 МЗП, для ФЛП 45 МЗП.

Нарушение оператором рынка, осуществляющим производство пищевых добавок, требований, установленных законодательством, по содержанию и/или количеству ингредиентов и/или веществ в пищевых добавках, влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере 45 МЗП, на ФЛП – 40 МЗП.

Производство пищевых добавок, содержащих вещества и/или ингредиенты отсутствуют в перечне витаминов, минеральных веществ и других веществ и их максимально допустимых доз, разрешенных к применению в пищевых добавках, влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере 100 МЗП (800 тысяч грн), на ФЛП – в размере 95 МЗП (760 тысяч грн).

Предложение к реализации или реализация пищевых добавок, содержащих вещества и/или ингредиенты отсутствуют в перечне витаминов, минеральных веществ и других веществ и их максимально допустимых доз, разрешенных к применению в пищевых добавках, - влечет наложение штрафа на юрлиц в размере 80 МЗП (640 тысяч грн), на ФЛП – в размере 75 МЗП (600 тысяч грн).

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.