Практика судов
  1. В мире

Бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси могла сыграть решающую роль в решении Джо Байдена сняться с выборов

20:46, 22 июля 2024
Когда вопрос о выходе Байдена из президентской гонки начинал «затухать» и терять динамику, именно Пелоси снова «раздувало пламя».
Бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси могла сыграть решающую роль в решении Джо Байдена сняться с выборов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси приложила много усилий, чтобы заставить президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Источники указывают: «когда вопрос о его (Джо Байдене — ред.) выходе из кампании начинало затухать и терять динамику», именно Пелоси снова «раздувало пламя».

Впрочем, Пелоси не делала никаких публичных призывов к Байдену, чтобы тот вышел из гонки.

Издание указывает, что это «могло бы разозлить Байдена, заставить его стать непримиримым и никогда не отступить».

Так что Пелоси «тихо и методично» общалась с американскими законодателями и большой сетью доноров Демократической партии.

«Я думаю, что Пелоси продолжает демонстрировать, что она мастерский политический тактик», — сказал один из собеседников издания.

По словам демократа Палаты представителей, призыв к Байдену сразу от 13 демократов Конгресса о выходе из гонки — это все дело рук Нэнси. На вопрос, насколько Пелоси ответственна за отставку Байдена, законодатель ответил: "50%".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как будет проходить квалификационный экзамен во время конкурсов на должности судей: тестирование на когнитивные способности и знание истории украинской государственности

Квалификационный экзамен можно сдать удачно только в том случае, если удастся набрать достаточное количество баллов за когнитивные способности и за историю украинской государственности.

Мишель Обама все еще в списке тех, кто может стать кандидатом в президенты США взамен Байдена

Барак Обама официально не поддержал выдвижение Камалы Харрис – может ли быть кандидатом в президенты США Мишель Обама.

Полиция будет применять электрошокеры во время задержания, если лицо будет сопротивляться полицейскому

Во время задержания сопротивляющегося полицейский сможет применять электрошокер – Кабмин внес законопроект.

Мужчина не смог пересечь границу, потому что в электронном реестре «Оберег» отсутствовали данные об исключении его из военного учета – что решил суд

Мужчина просил суд обязать ТЦК внести сведения об исключении его из военного учета в электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Если осужденный заявляет, что он не владеет языком судопроизводства, суд должен должным образом проверить потребность в привлечении переводчика – Верховный Суд

Возможность обвиняемого в суде общаться на родном языке, получать копии судебных решений в переводе на родной язык или на другой, которым он владеет, а также пользоваться услугами переводчика являются одними из составляющих в реализации им своих прав на защиту и рассмотрения дела независимым и беспристрастным судом.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Шаповал
    Микола Шаповал
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Андрій Осаулов
    Андрій Осаулов
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва