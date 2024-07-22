Бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси могла сыграть решающую роль в решении Джо Байдена сняться с выборов

Когда вопрос о выходе Байдена из президентской гонки начинал «затухать» и терять динамику, именно Пелоси снова «раздувало пламя».

Бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси приложила много усилий, чтобы заставить президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Источники указывают: «когда вопрос о его (Джо Байдене — ред.) выходе из кампании начинало затухать и терять динамику», именно Пелоси снова «раздувало пламя».

Впрочем, Пелоси не делала никаких публичных призывов к Байдену, чтобы тот вышел из гонки.

Издание указывает, что это «могло бы разозлить Байдена, заставить его стать непримиримым и никогда не отступить».

Так что Пелоси «тихо и методично» общалась с американскими законодателями и большой сетью доноров Демократической партии.

«Я думаю, что Пелоси продолжает демонстрировать, что она мастерский политический тактик», — сказал один из собеседников издания.

По словам демократа Палаты представителей, призыв к Байдену сразу от 13 демократов Конгресса о выходе из гонки — это все дело рук Нэнси. На вопрос, насколько Пелоси ответственна за отставку Байдена, законодатель ответил: "50%".

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