Чинний президент зняв свою кандидатуру з виборів.

Чинний президент США Джо Байден оголосив про вихід із президентських перегонів.

Відповідний документ він оприлюднив у соцмережах. Також його опубліковано на сайті Білого дому.

Байден додав, що залишиться президентом до кінця свого строку, незважаючи на заяву.

«Для мене було найбільшою честю в моєму житті служити вам як президент. І хоча я мав намір балотуватися на переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни для мене краще відійти в сторону і зосередитися виключно на виконанні своїх обов'язків як президента на залишок мого терміну», - заявив президент США.

Він також повідомив, що звернеться до громадян Сполучених Штатів пізніше цього тижня з більш детальною інформацією про своє рішення.

Згодом Джо Байден заявив, що підтримує віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку в президенти від Демократичної партії.

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