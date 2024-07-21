Джо Байден заявив про підтримку Камали Харріс як кандидата в президенти

Джо Байден підтримав висування віцепрезидентки Камали Харріс кандидатом у президенти від Демократичної партії.

Як повідомлялося, 21 липня чинний президент США Джо Байден заявив про вихід із президентських перегонів.

Водночас Байден підтримав віцепрезидентку США Камалу Харіс як кандидата на посаду президента США від Демократичної партії. Про це він повідомив у соцмережах.

«Я повністю підтримую Камалу Гарріс як кандидата від демократів на виборах цього року. Демократи, настав час об'єднатися і перемогти Трампа. Давайте зробимо це», — зазначив Байден.

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