Джо Байден заявил о поддержке Камалы Харрис как кандидата в президенты

Джо Байден поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис кандидатом в президенты от Демократической партии.

Как сообщалось, 21 июля действующий президент США Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки.

В то же время, Байден поддержал вице-президентку США Камалу Харис как кандидата на пост президента США от Демократической партии. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Я полностью поддерживаю Камалу Гаррис как кандидата от демократов на нынешних выборах. Демократы, пора объединиться и победить Трампа. Давайте сделаем это», – отметил Байден.

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