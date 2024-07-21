Действующий президент снял свою кандидатуру с выборов.

Действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки.

Соответствующий документ он обнародовал в соцсетях. Также он опубликован на сайте Белого дома.

Байден добавил, что останется президентом до конца своего срока, невзирая на заявление.

«Для меня было величайшей честью в моей жизни служить вам как президент. И хотя я намеревался баллотироваться на переизбрание, я считаю, что в интересах моей партии и страны для меня лучше отойти в сторону и сосредоточиться исключительно на исполнении своих обязанностей в качестве президента на остаток срока», - заявил президент США.

Он также сообщил, что обратится к гражданам Соединенных Штатов позже на этой неделе с более подробной информацией о своем решении.

Позже Джо Байден заявил, что поддерживает вице-президента Камалу Гаррис как кандидата в президенты от Демократической партии.

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