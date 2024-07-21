На Марсе впервые обнаружили кристаллы чистой серы, фото

Ученым ранее было известно о наличии минералов, содержащих серу, однако чистую серу там нашли впервые.

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Марсоход NASA Curiosity нашел кристаллы чистой серы на Марсе. Об этом сообщили специалисты NASA.

Ранее ученым было известно о наличии минералов, содержащих серу, однако чистую серу на красной планете нашли впервые.

Отмечается, что чистая сера может формироваться только в особых условиях.

«Найти поле камней из чистой серы – это как найти оазис в пустыне. Это открытие требует объяснения», – заявил научный сотрудник миссии Curiosity Ашвин Васавада.

Находка была сделана еще в мае, когда марсоход расколол камень, оказавшийся ярко-желтым внутри.

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