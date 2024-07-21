Компания OpenAI запретила сотрудникам говорить о рисках искусственного интеллекта, — СМИ

Сотрудники попросили Комиссию по ценным бумагам провести проверку их работодателя.

Компания OpenAI запретила сотрудникам рассказывать о проблемах безопасности, которые могут угрожать человечеству. Об этом сообщает The Washington Post.

Так, несколько информаторов из OpenAI обратились с жалобой в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Претензия касается NDA (соглашений о неразглашении).

По мнению авторов жалобы, документы OpenAI могут нарушать федеральные законы.

«Учитывая хорошо задокументированные потенциальные риски, связанные с безответственным развертыванием искусственного интеллекта, мы призываем немедленно одобрить расследование предыдущих NDA OpenAI и пересмотреть текущие усилия, которые прилагает компания для обеспечения полного соответствия правилам SEC», - призвали заявители.

Как утверждают осведомители, OpenAI запретил своим работникам предоставлять любую информацию федеральным регуляторам. Если сотрудники компании сообщали о проблемах федеральным органам власти, то могли нарваться на наказание.

Заявители также просят SEC, чтобы OpenAI предоставил все контракты, содержащие NDA, и тщательно их проверить.

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