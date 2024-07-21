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Компанія OpenAI заборонила співробітникам говорити про ризики штучного інтелекту, — ЗМІ

20:35, 21 липня 2024
Працівники попросили Комісію з цінних паперів провести перевірку їхнього роботодавця.
Компанія OpenAI заборонила співробітникам говорити про ризики штучного інтелекту, — ЗМІ
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Компанія OpenAI заборонила співробітникам розповідати про проблеми безпеки, які можуть загрожувати людству. Про це повідомляє The Washington Post.

Так, кілька інформаторів з OpenAI звернулися зі скаргою до Комісії з цінних паперів і бірж США. Претензія стосується NDA (угод про нерозголошення).

На думку авторів скарги, документи OpenAI можуть порушувати федеральні закони.

«З огляду на добре задокументовані потенційні ризики, пов’язані з безвідповідальним розгортанням штучного інтелекту, ми закликаємо негайно схвалити розслідування попередніх NDA OpenAI та переглянути поточні зусилля, які докладає компанія для забезпечення повної відповідності правилам SEC», – закликали заявники.

Як стверджують інформатори, OpenAI заборонив своїм працівникам надавати будь-яку інформацію федеральним регуляторам. Якщо співробітники компанії повідомляли про проблеми федеральним органам влади, то могли нарватися на покарання.

Заявники також просять SEC, щоб OpenAI надав усі контракти, які містять NDA, та ретельно їх перевірити.

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