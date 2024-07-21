На Сумщині окупанти атакували дроном комбайн під час збирання урожаю — є загиблий та поранений

Загинув 37-річний комбайнер, його 59-річний помічник отримав поранення.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

На Сумщині російські окупанти атакували дроном комбайн під час збирання урожаю, є загиблий та поранений. Про це повідомляє Офіс Генпрокуророра.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 21 липня близько 16:40 ворог атакував, за попередньою інформацією, FPV-дроном комбайн, який збирав урожай на території Білопільської громади Сумського району.

Загинув 37-річний комбайнер, його 59-річний помічник отримав поранення.

«Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України в Сумській області», — зазначили в ОГП.

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