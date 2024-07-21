Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

У Львові розпочалося прощання з Іриною Фаріон, фото та відео

19:52, 21 липня 2024
Прощання з нею триватиме до 22:00, а завтра її поховають на Личаківському цвинтарі.
У Львові розпочалося прощання з Іриною Фаріон, фото та відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові почалось прощання з відомою мовознавицею та громадською діячкою Іриною Фаріон, яка загинула 19 липня.

Попрощатися з Іриною Фаріон прийшли рідні, колеги, львів'яни та прихильники громадської діячки з різних міст України.

Парастас за покійною розпочався 21 липня о 19:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, розташованому за адресою вулиця Театральна, 11. Віддати останню шану можна буде до 22:00.

Чин похорону розпочнеться 22 липня о 14:00 в тому ж храмі. Ірину Фаріон поховають на Личаківському кладовищі на центральній алеї (поле № 22), неподалік могили Володимира Івасюка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне законопроект про перевірку місця проживання під час перереєстрації авто і отримання водійських прав

Будуть перевіряти дані про місце проживання і відцифрований образ обличчя.

Проблем з бронюванням працівників апаратів судів наразі немає – ДСА

У Вищій раді правосуддя та в судах з оцінками ДСА не згодні і кажуть, що проблеми з бронюванням працівників апаратів судів все ж існують.

У підприємців зможуть арештувати майно у разі відмови податківцям у присутності при інвентаризації – законопроект Кабміну

Платники податків повинні будуть провести інвентаризацію у присутності податківців, а якщо відмовлять – їх очікує арешт майна

ВККС планує відкрити доступ до суддівських досьє та декларацій доброчесності і родинних зв’язків суддів

Рішення може бути ухвалене ВККС вже 24 липня, але питання можливих ризиків поки що не вирішене

При ухваленні рішення про забезпечення позову суд має враховувати вплив такого заходу на загальнодержавні інтереси – Верховний Суд

Обов'язковість оцінки судом впливу забезпечення позову на суспільні інтереси – позиція Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Шаповал
    Микола Шаповал
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Андрій Осаулов
    Андрій Осаулов
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва