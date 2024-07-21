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Чи вплине відмова від переходу на літній час на відключення світла — відповіли в Міненерго

21:19, 21 липня 2024
Енергосистема країни не постраждає від скасування переведення годинників.
Чи вплине відмова від переходу на літній час на відключення світла — відповіли в Міненерго
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», годинники в Україні більше не переводитимуть на літній чи зимовий час, оскільки 16 липня Верховна Рада ухвалила загалом як Закон законопроект про обчислення часу в Україні №4201.

У Міністерстві енергетики вважають, що енергосистема країни не постраждає від скасування переведення годинників.

«Як і зазначав міністр енергетики Герман Галущенко, не постраждає енергосистема від скасувань переходу часу. Ситуація залишається стабільною і це ніяким чином негативно не вплине», - заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону.

У нього запитали, чи не прогнозує відомство збільшення споживання через скасування літнього часу. Посадовець відповів, що ні.

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