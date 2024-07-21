Повлияет ли отказ от перехода на летнее время на отключение света — ответили в Минэнерго

Энергосистема страны не пострадает от отмены перевода часов.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», часы в Украине больше не будут переводить на летнее или зимнее время, так как 16 июля Верховная Рада приняла в целом как Закон законопроект об исчислении времени в Украине №4201.

В Министерстве энергетики считают, что энергосистема страны не пострадает от отмены перевода часов.

«Как и отмечал министр энергетики Герман Галущенко, не пострадает энергосистема от отмен перехода времени. Ситуация остается стабильной и это никак негативно не повлияет», - заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона.

У него спросили, не прогнозирует ли ведомство увеличение потребления из-за отмены летнего времени. Чиновник ответил, что нет.

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