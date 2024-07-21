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Никто не согласится на войну, которая продлится еще 10 лет, — Владимир Зеленский

19:16, 21 июля 2024
Президент добавил, что если война все же затянется, Украина будет искать решения для проведения выборов.
Никто не согласится на войну, которая продлится еще 10 лет, — Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский заявил, что «никто не согласится» на войну, которая продлится еще долгие годы, но, если война все же затянется, Украина будет искать решения для проведения выборов. Об этом Глава государства отметил в интервью BBC.

Зеленского спросили, будет ли он и дальше находиться на посту президента, если война в Украине продлится 10 лет, ведь критики могут сказать, что Украина в таком случае не является демократией.

«Во-первых, никто не согласится на войну, которая будет идти еще 10 лет или долгие годы. Это очень сложно. Миру сложно, всем сложно. И я думаю, что это невозможно. Это первое.

Тогда будет много жертв. И так много, а будет еще разы. Это нельзя допустить. Это второе.

Третье – я бы с удовольствием провел выборы, если бы можно было. И если война будет затягиваться (еще раз говорю, мы со своей стороны будем делать все, чтобы она не затянулась), но если она будет затягиваться, нужно будет находить то или иное решение. Я пока не знаю, какое. Это сложно, потому что это изменение Конституции Украины. Конституцию нельзя менять во время войны, проводить выборы во время военного положения нельзя», - отметил Президент.

На вопрос, может ли он дойти до точки, когда нужно будет передать полномочия кому-то другому, Зеленский ответил утвердительно, но добавил, что это произойдет после войны.

Президент также подчеркнул, что нужно закончить войну и покончить с Путиным.

«Мы должны завершить ее (войну – ред.) и должны покончить с ним, это очень важно для нашего народа и нашего государства», - сказал он.

На уточняющий вопрос, говорит ли он о путине, Президент ответил: Да.

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