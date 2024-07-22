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Какие командировочные расходы, кроме суточных, не включают в налогооблагаемый доход плательщика: список

07:55, 22 июля 2024
Любые командировочные расходы не включают в налогооблагаемый доход плательщика при наличии документов, подтверждающих связь такой командировки с хозяйственной деятельностью работодателя/командующей стороны.
Какие командировочные расходы, кроме суточных, не включают в налогооблагаемый доход плательщика: список
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Главное управление ГНС в Запорожской области разъяснило, какие командировочные расходы, кроме суточных, не включаются в налогооблагаемый доход плательщика налога.

Согласно подпункту 165.1.11 пункта 165.1 статьи 165 НКУ в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога не включаются средства, полученные плательщиком налога на командировку или под отчет и рассчитанные согласно пункту 170.9 статьи 170 НКУ, а также суммы компенсационных выплат валюте, выплачиваемых в соответствии с законом работникам дипломатической службы, направленным в долгосрочную командировку.

Согласно абзацу второму подпункта «а» подпункта 170.9.1 пункта 170.9 статьи 170 НКУ не является доходом налогоплательщика – физического лица, находящегося в трудовых отношениях со своим работодателем или являющегося членом руководящих органов предприятий, учреждений, организаций, сумма возмещенных ему в установленном законодательством порядка командировочных расходов в пределах фактических расходов, а именно: на проезд (в том числе перевозка багажа, бронирование транспортных билетов) как к месту командировки и обратно, так и по месту командировки (в том числе на арендованном транспорте), оплату стоимости проживания в гостиницах (мотелях), а также включенных в такие счета расходов на питание или бытовые услуги (стирка, чистка, починка и утюжка одежды, обуви или белья), наем других жилых помещений, оплату телефонных разговоров, оформление загранпаспортов, разрешений на (воз), обязательное страхование, другие документально оформленные расходы, связанные с правилами въезда и пребывания в месте командировки, в том числе любые сборы и налоги, подлежащие уплате в связи с осуществлением таких затрат.

Фактическое количество дней пребывания в командировке определяется в соответствии с приказом о командировке при наличии одного или нескольких документальных доказательств пребывания в командировке (отметок пограничных служб о пересечении границы, проездных документов, счетов на проживание и/или любых других документов, подтверждающих фактическое пребывание лица в командировке).

Указанные в абзаце втором подпункта «а» подпункта 170.9.1 пункта 170.9 статьи 170 НКУ расходы не являются объектом обложения налогом на доходы физических лиц только при наличии подтверждающих документов, удостоверяющих стоимость таких расходов.

К подтверждающим документам относятся:

  • транспортные билеты или транспортные счета и багажные квитанции (в том числе электронные билеты);
  • документы, полученные от лиц, предоставляющих услуги по размещению и проживанию физического лица, страховые полисы;
  • документы (выписки и/или сведения со счета), содержащие определенную законом информацию о выполненных платежных операциях по счету, к которому эмитированы платежные инструменты;
  • документы, подтверждающие выполнение операции с использованием платежных инструментов;
  • другие документы, удостоверяющие стоимость расходов.

Включаются в налогооблагаемый доход стоимость алкогольных напитков и табачных изделий, суммы «чаевых», за исключением случаев, когда суммы таких «чаевых» включаются в счет согласно законам страны пребывания, а также плата за зрелищные мероприятия.

Любые командировочные расходы не включаются в налогооблагаемый доход плательщика налога при наличии документов, подтверждающих связь такой командировки с хозяйственной деятельностью работодателя/командующей стороны, в частности (но не исключительно) таких: приглашений принимающей стороны, деятельность которой совпадает с деятельностью работодателя/командующей стороны; заключенного договора или контракта; других документов, устанавливающих или удостоверяющих желание установить гражданско-правовые отношения; документов, удостоверяющих участие командированного лица в переговорах, конференциях или симпозиумах, других мероприятиях, проводимых по тематике, совпадающей с хозяйственной деятельностью работодателя/командующей стороны.

Если согласно законам страны командировки или стран, по территории которых осуществляется транзитное движение в страну командировки, обязательно необходимо осуществить страхование жизни или здоровья командированного лица или его гражданской ответственности (в случае использования транспортных средств), расходы на такое страхование не включаются в налогооблагаемого дохода плательщика налога.

По запросу представителя контролирующего органа работодатель/отправляющая сторона обеспечивает за свой счет перевод подтверждающих документов, выданных на иностранном языке.

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