«Изменения не в положительную сторону, и цифра меньше не становится», — Владимир Зеленский о потерях военных

Президент рассказал, что цифра погибших украинцев на фронте меняется каждый день, и не в положительную сторону.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что цифра погибших украинских военных на фронте меняется каждый день, и не в положительную сторону. Об этом Глава государства заявил в интервью BBC.

«Я знаю, сколько людей мы теряем каждый день. Для меня это очень важный вопрос. И я каждый день вижу, к сожалению, эти изменения. И они не в положительную сторону. Меньше не становится», - заявил Президент.

В то же время, Зеленский отказался назвать точное количество потерь.

Отвечая на вопрос, как еще долго Украина может нести такие потери, Президент ответил, что «это зависит прежде всего от морального духа военных, а также от морального духа народа, который работает, чтобы у военных были деньги и зарплаты. И это зависит от единства между военными и гражданскими в Украине».

Глава государства также подчеркнул, что делается все, чтобы минимизировать эти потери.

«Поэтому разница между убитыми и ранеными у нас с россиянами очень велика. Если у нас один убит на 6-8 раненых, то у них каждый третий, каждый второй. Это свидетельствует о том, что они не борются за выживание своих людей, оставляют их на поле боя», - сказал Глава государства.

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