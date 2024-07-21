Практика судів
  1. В Україні

«Зміни не в позитивний бік, і цифра меншою не стає», — Володимир Зеленський про втрати військових

20:11, 21 липня 2024
Президент розповів, що цифра загиблих українців на фронті змінюється щодня, і не в позитивний бік.
«Зміни не в позитивний бік, і цифра меншою не стає», — Володимир Зеленський про втрати військових
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський розповів, що цифра загиблих українських військових на фронті змінюється щодня, і не в позитивний бік. Про це Глава держави заявив в інтерв'ю ВВС під час візиту до Великої Британії.

«Я знаю, скільки людей ми втрачаємо щодня. Для мене це дуже важливе питання. І я щодня бачу, на жаль, ці зміни. І вони не в позитивний бік. Менше не стає», - заявив Президент.

Водночас Зеленський відмовився назвати точну кількість втрат.

Відповідаючи на запитання, як ще довго Україна може зазнавати таких втрат, Президент відповів, що «це залежить передусім від морального духу військових, а також від морального духу народу, який працює, щоб у військових були гроші та зарплати. І це залежить від єдності між військовими та цивільними в Україні».

Глава держави також наголосив, що робиться все, щоб мінімізувати ці втрати.

«Тому різниця між убитими та пораненими у нас із росіянами дуже велика. Якщо у нас один убитий на 6-8 поранених, то у них кожен третій, кожен другий. Це свідчить про те, що вони не борються за виживання своїх людей, вони залишають їх на полі бою», - сказав Глава держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
При ухваленні рішення про забезпечення позову суд має враховувати вплив такого заходу на загальнодержавні інтереси – Верховний Суд

Обов'язковість оцінки судом впливу забезпечення позову на суспільні інтереси – позиція Верховного Суду.

Норму про медичний огляд в МСЕК для визначення інвалідності пропонують виключити – Комітет схвалив законопроект

З закону пропонується виключити норму, що інвалідність як міра втрати здоров’я визначається шляхом експертного обстеження в органах МСЕК – на думку Галини Третьякової та Мар’яни Безуглої, їх законопроект спростить цивільним та військовим пацієнтам проходження як МСЕК, так і ВЛК.

Витяг з ЄРДР не може замінити постанову про призначення прокурора чи слідчого – позиція Верховного Суду

Адвокат вказав, що досудове розслідування здійснено неуповноваженими особами, оскільки в матеріалах провадження відсутня постанова про призначення групи слідчих, а посилання у вироку суду першої інстанції на витяги із ЄРДР щодо інформації про створення групи слідчих є безпідставними.

Поліція зможе затримувати осіб за допомогою електрошокерів – Кабмін погодив законопроект

Поліцейським дозволять використовувати електрошокери до осіб, які намагаються уникнути затримання.

Чи будуть далі саджати на 5-8 років в тюрму за крадіжку підгузків з магазину – Рада прийняла закон

Спочатку депутати збиралися підняти суму, з якої крадіжка ставатиме «кримінальною» з 302,8 грн до 4542 грн, але до другого читання окрему норму про те, що вважати дрібною крадіжкою, прибрали, що може призвести до довільного тлумачення у правозастосовній практиці.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду