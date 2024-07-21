«Зміни не в позитивний бік, і цифра меншою не стає», — Володимир Зеленський про втрати військових

Президент розповів, що цифра загиблих українців на фронті змінюється щодня, і не в позитивний бік.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що цифра загиблих українських військових на фронті змінюється щодня, і не в позитивний бік. Про це Глава держави заявив в інтерв'ю ВВС під час візиту до Великої Британії.

«Я знаю, скільки людей ми втрачаємо щодня. Для мене це дуже важливе питання. І я щодня бачу, на жаль, ці зміни. І вони не в позитивний бік. Менше не стає», - заявив Президент.

Водночас Зеленський відмовився назвати точну кількість втрат.

Відповідаючи на запитання, як ще довго Україна може зазнавати таких втрат, Президент відповів, що «це залежить передусім від морального духу військових, а також від морального духу народу, який працює, щоб у військових були гроші та зарплати. І це залежить від єдності між військовими та цивільними в Україні».

Глава держави також наголосив, що робиться все, щоб мінімізувати ці втрати.

«Тому різниця між убитими та пораненими у нас із росіянами дуже велика. Якщо у нас один убитий на 6-8 поранених, то у них кожен третій, кожен другий. Це свідчить про те, що вони не борються за виживання своїх людей, вони залишають їх на полі бою», - сказав Глава держави.

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