Як діятимуть графіки відключень світла 22 липня

У пікові години можуть застосовувати обмеження відразу для трьох черг.

У понеділок, 22 липня, по всій території України будуть застосовуватись графіки відключення світла. Зокрема, в пікові години можуть застосовувати обмеження відразу для трьох черг. Про це повідомляють Укренерго та ДТЕК.

Завтра заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби.

З 01:00 до 05:00 діятиме одна черга відключень.

З 18:00 до 23:00 - три черги.

В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.

Водночас у Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях з 18:00 до 23:00 є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.

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