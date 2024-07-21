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Білл та Гілларі Клінтони просять спонсорів не припиняти фінансування передвиборчої кампанії Джо Байдена

18:58, 21 липня 2024
Подружжя закликає спонсорів продовжувати фінансову підтримку передвиборчої кампанії чинного президента США.
Білл та Гілларі Клінтони просять спонсорів не припиняти фінансування передвиборчої кампанії Джо Байдена
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Колишній президент США Білл Клінтон та колишня держсекретарка Гілларі Клінтон закликають спонсорів продовжувати фінансову підтримку передвиборчої кампанії чинного президента США Джо Байдена. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

Зазначається, що Клінтони вирішують «поважати рішення Байдена».

Проте у виданні зазначають, що друге джерело, яке знайоме з думкою Клінтонів і спілкувалося з подружжям останніми днями, наполягало на тому, що правильніше було б сказати, що вони «шанобливо ставляться до процесу».

За даними цього джерела, у приватних розмовах Клінтони чітко дали зрозуміти, що незважаючи на слова чи думки інших - якщо Байден не вирішить, що він вийде з перегонів у 2024 році, або делегати не проголосують за когось іншого, він є імовірним номінантом.

Водночас це джерело відмовилося коментувати, чи висловлювали Клінтони особисту точку зору щодо того, чи вважають вони, що Байден повинен продовжувати балотуватися на другий термін.

Раніше ми писали, що Нацкомітет Демократичної партії має намір висунути Джо Байдена кандидатом в президенти США. 

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