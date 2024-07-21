Билл и Хиллари Клинтоны просят спонсоров не прекращать финансирование предвыборной кампании Джо Байдена

Супруги призывают спонсоров продолжать финансовую поддержку предвыборной кампании действующего президента США.

Бывший президент США Билл Клинтон и бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон призывают спонсоров продолжать финансовую поддержку предвыборной кампании действующего президента США Джо Байдена. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Клинтоны решают «уважать решение Байдена».

Однако в издании отмечают, что второй источник, знакомый с мнением Клинтонов и общавшийся с супругами в последние дни, настаивал на том, что правильнее было бы сказать, что они «уважительно относятся к процессу».

По данным этого источника, в частных разговорах Клинтоны четко дали понять, что, несмотря на слова или мнения других - если Байден не решит, что он выйдет из гонки в 2024 году, или делегаты не проголосуют за кого-то другого, он является вероятным номинантом.

В то же время, этот источник отказался комментировать, высказывали ли Клинтоны личную точку зрения относительно того, считают ли они, что Байден должен продолжать баллотироваться на второй срок.

Ранее сообщалось, что Нацкомитет Демократической партии намерен выдвинуть Джо Байдена кандидатом в президенты США.

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