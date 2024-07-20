Нацкомитет Демократической партии намерен выдвинуть Джо Байдена кандидатом в президенты США

Лидер демократов Джейми Гаррисон заявил о планах выдвинуть Джо Байдена на выборах президента США-2024.

Фото: whitehouse.gov

Национальный комитет Демократической партии США намерен выдвинуть президента Джо Байдена в качестве кандидата на президентских выборах 2024 года, несмотря на многочисленные призывы главы государства снять свою кандидатуру. Об этом заявил глава Демократического национального комитета Джейми Харрисон, передает abcnews.

«Благодаря вам у каждого избирателя в этой стране будет равная возможность проголосовать за наших кандидатов. Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис будут переизбраны благодаря вам», — сказал Харрисон во время обращения в Национальный комитет Демократической партии.

Отмечается, что голосование начнется не ранее 1 августа и должно быть завершено до 7 августа. Точная дата начала может быть установлена ​​только после того, как Комитет примет текущий пакет правил.

Ранее стало известно, что действующий президент США Джо Байден заверил, что не планирует снимать свою кандидатуру с президентской гонки. В частности, он заявил, что считает себя самым лучшим соперником для Дональда Трампа и имеет шансы победить его.

Также Байден заявил, что он «на коне» и готов к новым дебатам с Трампом в сентябре.

Добавим, что лидеры комитета Демпартии США планируют утвердить Байдена кандидатом на пост президента уже в июле.

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