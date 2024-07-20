Нацкомитет Демократической партии намерен выдвинуть Джо Байдена кандидатом в президенты США

Национальный комитет Демократической партии США намерен выдвинуть президента Джо Байдена в качестве кандидата на президентских выборах 2024 года, несмотря на многочисленные призывы главы государства снять свою кандидатуру. Об этом заявил глава Демократического национального комитета Джейми Харрисон, передает abcnews.
«Благодаря вам у каждого избирателя в этой стране будет равная возможность проголосовать за наших кандидатов. Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис будут переизбраны благодаря вам», — сказал Харрисон во время обращения в Национальный комитет Демократической партии.
Отмечается, что голосование начнется не ранее 1 августа и должно быть завершено до 7 августа. Точная дата начала может быть установлена только после того, как Комитет примет текущий пакет правил.
Ранее стало известно, что действующий президент США Джо Байден заверил, что не планирует снимать свою кандидатуру с президентской гонки. В частности, он заявил, что считает себя самым лучшим соперником для Дональда Трампа и имеет шансы победить его.
Также Байден заявил, что он «на коне» и готов к новым дебатам с Трампом в сентябре.
Добавим, что лидеры комитета Демпартии США планируют утвердить Байдена кандидатом на пост президента уже в июле.
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