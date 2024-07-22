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От глобального сбоя в работе систем Microsoft пострадало менее 1% устройств с Windows

07:00, 22 июля 2024
Масштабный сбой затронул почти 8,5 миллиона устройств.
От глобального сбоя в работе систем Microsoft пострадало менее 1% устройств с Windows
Фото из открытых источников
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Глобальный технический сбой, связанный с обновлением программного обеспечения фирмы по кибербезопасности CrowdStrike, затронул почти 8,5 миллиона устройств с этой операционной системой. Это меньше 1% всех компьютеров с Windows. Об этом сообщает корпорация Microsoft.

Обновление программного обеспечения иногда может привести к нарушениям в работе компьютеров. Однако ситуации, подобные резонансному сбою с CrowdStrike, случаются крайне редко.

В Microsoft отметили, что хотя процент устройств, затронутых сбой, невелик, серьезные экономические и социальные последствия «показывают, что CrowdStrike пользуются организации, оказывающие чрезвычайно важные услуги». Crowdstrike помог Microsoft разработать решение, позволяющее быстрее разобраться с ситуацией.

Как пишет BBC, сбой CrowdStrike — это один из худших киберинцидентов в истории, омрачающий все предыдущие взломы и сбои. Ближайшая к нему по масштабам кибератака WannaCry в 2017 году, по оценкам специалистов, поразила около 500 тысяч компьютеров в 150 странах.

Также в 2021 году произошел серьезный шестичасовой сбой в Meta, управляющей соцсетями Instagram, Facebook и WhatsApp. Но это в основном касалось только этой компании и некоторых связанных партнеров.

Напомним, глобальный ИТ-сбой парализовал работу авиакомпаний, банков и бирж по всему миру. В частности, в Украине технические неполадки коснулись работы «Новой почты»Sense Bank и Vodafone. В Vodafone объяснили, почему исчезла мобильная связь.

Восстановление после глобального технического сбоя может занять недели, - предупреждают эксперты.

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